© foto di Insidefoto/Image Sport

Inter-Roma sarà anche l'incrocio tra i due allenatori. Con Antonio Conte che sarebbe potuto essere alla guida dei giallorossi e in conferenza stampa ha spiegato perché non è successo . A sua volta, Paulo Fonseca, che poi è effettivamente diventato l'allenatore della Roma, ha risposto a una domanda a tal proposito: "Non parlo del passato, per me è un onore se hanno parlato di Conte per la Roma e oggi sono io il tecnico".