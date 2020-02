vedi letture

Roma, Fonseca: "Perez non è un goleador. Pellegrini va aiutato, sente la responsabilità"

La Roma supera - seppur con un po' di fatica - il Gent, aggiudicandosi il primo round dei sedicesimi di Europa League. Questa l'analisi al termine del match del tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca: "La cosa più importante era vincere e non prendere gol - ha detto a Sky Sport. Non abbiamo fatto una partita di qualità, ma contava avere più fiducia, perché siamo in un momento difficile. I ragazzi hanno fatto di tutto per cambiare la situazione. Non è stato facile, il Gent è una squadra forte".

Ci sono stati tanti errori in impostazione, questo toglie un po' di fiducia?

"Non dobbiamo rischiare tanto in questo momento. Normalmente la squadra gioca così, ma quando non hai molta fiducia non devi rischiare, perché le linee di passaggio non sono le stesse di un mese fa. I giocatori hanno provato a fare bene le cose, vincere è stato sicuramente molto importante".

Nei momenti di difficoltà si possono fare degli aggiustamenti, o bisogna andare avanti con la propria linea?

"Non sono chiuso a cambiamenti, è la stagione in cui ho cambiato di più nella mia carriera. In questo momento però non dobbiamo cambiare molto, dobbiamo insistere su quello che la squadra sa fare. Ho pensato di cambiare sistema durante la partita, ma non posso dare segnali alla squadra che possono non aiutare. Dovessi pensare che occorre un cambio di sistema non ci sarebbe alcun problema".

Troverete beneficio quando riuscirete a palleggiare di più, gestendo i ritmi del gioco.

"Se non difendiamo bene non possiamo fare questo tipo di partita. La miglior maniera di difendere è avere la palla. Ma per fare questo tipo di prestazione serve avere giocatori con fiducia, e non è questo il momento. Io voglio avere la palla per cercare soluzioni offensive, oggi mi sembra che la squadra abbia optato per non rischiare molto, quando avremmo potuto accelerare in diverse occasioni. Abbiamo giocato molto con Pau Lopez, dobbiamo giocare più avanti. Non abbiamo rischiato molto, ma poi è più difficile, perché Pau non ha linee di passaggio per iniziare l'azione come vogliamo, deve giocare più lungo".

Quanti gol ha nelle gambe Carles Pérez?

"Non è un goleador, ma può segnare molto. Ha fatto una buona partita, in un momento non facile. Ha avuto coraggio e iniziativa, è un ragazzo che ha qualità, penso potrà aiutarci".

Garcia le ha consigliato di tapparsi le orecchie e proseguire con le sue idee.

"Seguirò il consiglio. Ho apprezzato il suo gesto. Per finire, devo fare una menzione per i tifosi, che hanno mostrato grande appoggio per la squadra".

I fischi per Pellegrini l'hanno sorpresa?

"No, penso che Lorenzo sia molto importante per noi. Se non è in un gran momento dobbiamo appoggiarlo, sente addosso molta responsabilità. Ne ho parlato con lui: se abbiamo in questa squadra un giocatore che ama la Roma come nessuno è Pellegrini. Deve recuperare leggerezza, dobbiamo capire che è un giovane e che sente più degli altri la responsabilità. Penso abbia fatto molto per la Roma in questa stagione, non possiamo dimenticare quanto sia importante per noi".