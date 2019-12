© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga ed interessante intervista del tecnico della Roma Paulo Fonseca ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Questo il pensiero del portoghese sulla prossima sessione di mercato: "Gennaio è un mercato difficile. Prenderemo qualcuno se ci saranno delle uscite e per alzare il livello. Petagna? Ottimo giocatore, ma non per il mio gioco. Potendo scegliere, un rinforzo per quale reparto? Forse per tutti e tre".