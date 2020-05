Roma, Fonseca pone il veto sulla cessione del suo jolly Cristante

vedi letture

Paulo Fonseca ha deciso di porre il veto sulla possibile cessione di Bryan Cristante, indicato da tutti nelle ultime settimane, come potenziale pedina di scambio per gli affari di mercato giallorossi. Il centrocampista è diventato un vero e proprio jolly in mediana e il tecnico ha chiesto di poterlo trattenere. L'idea di scambiarlo con la Juventus per ottenere Mandragora dunque al momento viene accantonata, anche se visti i tempi che corrono, è difficile avere certezze di mercato a lungo termine. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.