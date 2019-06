Roma, Fonseca: "Possiamo costruire una squadra coraggiosa"

Ospite di RomaTv, il nuovo allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha parlato così dell'incontro avuto con Pallotta e della scelta di diventare il tecnico della formazione capitolina: "È un grandissimo piacere essere l'allenatore della Roma. Sono contento e motivato, è anche una grande sfida e credo che potremo fare delle grandi cose insieme. Quando la Roma mi ha chiamato sono stato molto contento. Allenare qui è straordinario, non ci ho pensato due volte. Essere l'allenatore della Roma è uno degli obiettivi della maggior parte degli allenatori in Europa. Ho voglia di costruire qualcosa di speciale e di diverso con le mie idee".

L'incontro con Pallotta: "Credo sia stato un incontro molto proficuo, abbiamo parlato del club, delle idee del presidente. Abbiamo parlato di tutto e senti la fiducia della proprietà. Ho percepito il suo entusiasmo per le mie idee, l'incontro è andato bene. La struttura è ottima, l'atmosfera è altrettanto meravigliosa, ora sono qui e cercherò di conoscere bene Trigoria. In Ucraina ho avuto una bellissima esperienza, questa è una sfida diversa, un mondo differente e sono pronto a lavorare, a sviluppare le mie idee. Sono molto motivato".

La precedente esperienza all'Olimpico: "Ricordo molto bene lo stadio Olimpico, è stato molto difficile per me per lo Shkhatar in quel momento, spero di poter sentire quella atmosfera in tutte le gare. Sono sicuro che i tifosi saranno sempre con noi a supportarci. Ho le mie idee e le voglio imprimere ma la cosa importante è raggiungere gli obiettivi, penso che possiamo costruire una squadra coraggiosa che possa giocare senza problemi con tutte le grandi. Voglio vedere coraggio e qualità in ogni partita. Dovremo motivare i giocatori, avrò a disposizione giocatori di qualità, credo molto nelle loro caratteristiche, penso che possiamo fare grandi cose".

Un messaggio per i tifosi: "Vogliamo creare qualcosa di speciale nella squadra, in ogni partita. Come ho detto prima, abbiamo bisogno del supporto da parte dei tifosi, l'obiettivo è renderli orgogliosi".