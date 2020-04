Roma, Fonseca prepara la svolta: sì alla difesa a 3. Cambia anche il mercato?

Qualcosa c’era già nell’aria di Trigoria da mesi, ma stavolta (per fortuna) il coronavirus non c’entra niente. A essere contagiose, infatti, in questo caso sono le idee, e quella di utilizzare la difesa a tre - sottolinea La Gazzetta dello Sport - da tempo stava stuzzicando Paulo Fonseca. La sosta forzata, evidentemente, deve avere infiammato l’animo dell’allenatore portoghese, che ha dettagliato con chiarezza i motivi del suo possibile abbandono del prediletto 4-2-3-1 a favore, appunto, di una retroguardia a tre per la sua Roma.

Cambia il mercato? - Se l’idea darà frutti, è possibile che possa cambiare un po’ anche il mercato della Roma. Per la prossima stagione, infatti, l’idea di base era quella di avere una batteria composta da 4 centrali: Smalling (se sarà possibile riscattarlo, ma è sempre più dura: il Manchester vuole monetizzare), Mancini, Cetin e Ibanez, sperando di poter cedere Juan Jesus e anche Fazio. Detto che Lovren del Liverpool potrebbe essere un obiettivo in caso di partenza del centrale inglese di proprietà dello United, a quel punto l’argentino potrebbe anche restare, a meno che non si pensi - e non è un’idea peregrina - che Kolarov possa essere adattato al bisogno nella difesa a tre. In ogni caso, la duttilità è la chiave della squadra che potrebbe nascere sul mercato ai tempi del coronavirus, anche se le ristrettezze aumentano.