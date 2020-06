Roma, Fonseca prova l’undici anti Sampdoria. Pellegrini non è al top e Mancini recupera

La Roma conta i giorni al fischio d’inizio del campionato. Giovedì prossimo Fonseca starà già analizzando la prima gara dopo la ripresa con la Sampdoria, sperando che l’unico indisponibile possa essere Nicolò Zaniolo. Il portoghese resta fiducioso perché se è vero che Lorenzo Pellegrini sta avendo qualche problemino a causa di un affaticamento muscolare, c’è anche da dire che gli accertamenti svolti non preoccupano. L’ex Shakhtar lo gestirà nei prossimi giorni per averlo a pieno regime a partire dalla prossima settimana. Verso il weekend, invece, tornerà in gruppo anche Mancini dopo la slogatura del gomito rimediata in partitella a Trigoria, mentre Pau Lopez continua il lavoro con un pallone più leggero per evitare di sovraccaricare l’articolazione fratturata (polso sinistro). Per lo spagnolo la presenza contro la Sampdoria è ancora il dubbio, ma le quotazioni di esserci aumentano rispetto ai giorni passati.

Zaniolo, invece, ieri è stato chiaro: “Serviranno un paio di settimane e poi tornerò con la squadra”. Insomma, anche il 22 giallorosso prova a frenare l’entusiasmo delle scorse ore. Non vuole fare mosse affrettate e per i primi di luglio punta a rientrare in gruppo, mentre per il 15 dello stesso mese contro il Verona all’Olimpico, vorrebbe tornare in campo. Fonseca intanto ha pochi dubbi sulla formazione che scenderà in campo contro la squadra di Ranieri. Confermato il 4-2-3-1 con Mirante in vantaggio su Pau Lopez e difesa composta da Santon, Mancini, Smalling e Kolarov. A centrocampo la coppia dovrebbe essere composta da Veretout e Diawara, mentre sulla trequarti dietro Dzeko ci saranno Carles Perez, Mkhitaryan e Kluivert.