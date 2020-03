Roma, Fonseca punta al recupero di Pellegrini per il Siviglia

Se venisse confermata l'idea della Lega di Serie A di recuperare nel prossimo weekend le gare rinviate del turno precedente la giornata prevista per il prossimo fine settimana slitterebbe e la Roma si troverebbe con qualche giorno libero da sfruttare. Soprattutto per recuperare alcuni giocatori ad oggi alle prese con alcuni problemi fisici. Uno su tutto: Lorenzo Pellegrini.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero Paulo Fonseca vuole tentare di averlo a disposizione, assieme all'altro assente Amadou Diawara, per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia in programma il 12 marzo. Per Pellegrini, in questo senso, previsto un controllo ecografico in giornata a Trigoria sulla lesione ai flessori dello scorso 25 febbraio.