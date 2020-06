Roma, Fonseca ritrova Mkhitaryan e Pellegrini. Domani test all'Olimpico per la squadra

Giornata di riposo smaltita in casa Roma e da ieri la squadra di Fonseca è tornata ad allenarsi a Trigoria. Seduta serale per cercare di evitare il grande caldo e iniziare ad abituarsi agli orari che la ripresa della Serie A proporrà da qui a fine stagione. Le buone notizie, intanto, sono due: Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan sono tornati a lavorare con il gruppo. Dunque il tecnico portoghese avrà molta scelta sulla trequarti (c'è anche Pastore) per la sfida di mercoledì contro la Sampdoria. Anche Mancini ormai ha definitivamente smaltito la slogatura al gomito che aveva rimediato una decina di giorni fa e che lo aveva costretto a mettere il tutore. Solo Pau Lopez continua a lavorare a parte e con un pallone più leggero per evitare di sovraccaricare l'articolazione fratturata (polso sinistro).

Domani, invece, nuovo appuntamento serale, ma non a Trigoria, bensì all'Olimpico. La penultima seduta prima della sfida contro la squadra di Ranieri sarà nello stadio dove due giorni dopo scenderà nuovamente in campo. Un modo per tornare a prendere confidenza con il manto erboso e soprattutto per fare le prove generali delle nuove direttive previste dal protocollo anti Covid.