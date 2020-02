vedi letture

Roma, Fonseca: "Sbagliato cercare le soluzioni più semplici: non sono le più utili"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato all'emittente ufficiale dopo il pareggio per 1-1 contro il Gent che ha permesso ai giallorossi di qualificarsi agli ottavi:

Partiamo dalla qualificazione.

"Abbiamo conquistato il nostro obiettivo. È stata una gara difficile, abbiamo visto le qualità del Gent anche nella prima partita, il campo era molto pesante. Loro giocano in profondità e questo ci ha portato ad abbassare le linee. Il Gent è una squadra fisica, non è stato facile, ma l'atteggiamento dei giocatori, che hanno giocato tutti insieme e come priorità difendere bene, abbiamo fatto bene".

Si aspettava una Roma più corta?

"Sì, specialmente nel primo tempo. Questo rendeva più difficile ripartire, abbiamo sbagliato molte volte il primo passaggio dopo aver recuperato la palla. Abbiamo le qualità per fare meglio in contropiede".

La difficoltà nel palleggio è data da una cattiva posizione in campo?

"Il modo di giocare del Gent rende complicato il palleggio, ma conta anche il nostro momento, sbagliamo alcune volte delle situazioni semplici in uscita. Abbiamo sbagliato anche per merito degli avversari".

La Roma ha sfruttato poco gli spazi che il Gent lasciava sulle fasce.

"Abbiamo preparato la partita per sfruttare questo spazio. Penso che la squadra debba giocare più in verticale, ho parlato con la squadra di questo. Non sempre lo facciamo, spesso facciamo passaggi all'indietro per Pau Lopez e per l'altra squadra diventa più facile pressare e metterci in difficoltà. Quando recuperiamo palla, dobbiamo sviluppare velocemente. In questo momento i giocatori cercano le soluzioni più semplici, ma non sono le più utili. Se avessimo giocato più in profondità, oggi avremmo avuto molto spazio in contropiede".