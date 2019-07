© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma continua a lavorare per Jordan Veretout, come conferma La Gazzetta dello Sport. Tuttavia, per il centrocampista in uscita dalla Fiorentina, bisognerà vincere la concorrenza di Napoli e Milan. In mediana viene monitorato Fred, ex Shakhtar Donetsk (con Fonseca), ora al Manchester United. Ferma invece la pista Jean Michaël Seri del Fulham, contattato dal club capitolino come confermato dall'agente del ragazzo.