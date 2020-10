Roma, Fonseca: "Sento totale fiducia da parte della società. Possiamo fare un buon lavoro"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della gara di Europa League contro lo Young Boys, affrontando l'argomento relativo alla sua posizione: "Sento totale fiducia in me e nel mio lavoro. Non guardo e non sento niente oltre al campo, sono focalizzato solo su quello. Penso a vincere la partita di domani, non possiamo prevedere il futuro ma sono fiducioso che a Roma si possa fare un buon lavoro".