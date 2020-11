Roma, Fonseca si coccola Pedro: "Quando l'ho scelto, mi aspettavo che potesse rendere così"

"Mi aspettavo quello che Pedro sta facendo. Quando l'ho scelto mi aspettavo che potesse essere importante per noi". Parla così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa in merito all'attaccante spagnolo. "Non sono sorpreso dal suo rendimento e dalla sua professionalità. Domani giocherà? Vediamo. Ha giocato quasi tutte le gare, ma dobbiamo fare una gestione tra lui e Mkhitaryan, penso che giocherà lo spagnolo". La Roma è attesa domani dalla sfida di Europa League contro il Cluj

