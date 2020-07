Roma, Fonseca si scopre sotto esame: faccia a faccia con la squadra

Nonostante Pallotta si sia apertamente schierato dalla sua parte e la squadra abbia confermato al club di essere tutta con lui, Paulo Fonseca, per la prima volta da quando allena la Roma, si è scoperto sotto esame in vista del prossimo campionato. Il rendimento negativo dopo la ripresa e i risultati che non arrivano sono sintomi di una situazione da chiarire e modificare alla svelta. La condizione atletica non è ottimale, dunque qualcosa è stato sbagliato ma nel corso del faccia a faccia di ieri, il tecnico ha ribadito ai suoi che "la stagione non è finita e potremmo toglierci tante soddisfazioni". E' vero e tutti ci sperano, anche perché la pazienza dei tifosi è già finita e senza un cambio di rotta, il portoghese non ha più il posto assicurato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.