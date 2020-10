Roma, Fonseca: "Smalling non aveva i 90 minuti. Ma è importante che sia tornato"

Intervenuto a Roma Tv il tecnico Paulo Fonseca ha analizzato la prestazione della squadra questa sera dicendosi non soddisfatto dei suoi: “Siamo stati troppo lenti contro una squadra che ha giocato molto bassa. Nel primo tempo abbiamo costruito molto a sinistra e avremmo potuto segnare almeno un paio di gol, nella ripresa siamo migliorati, ma ci è sempre mancata velocità e intensità. Di buono c’è che non abbiamo preso gol, ma dobbiamo migliorare ed essere più incisivi sotto porta. - continua Fonseca parlando di Smalling – Era importante far tornare Chris anche se non si allena con noi da molti giorni, sapevamo che non aveva i 90 minuti nelle gambe, ma quello che ha fatto è stato importante”.