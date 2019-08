Roma, Fonseca: "Smalling quello che ci serviva. Ha esperienza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia del derby contro la Lazio, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato anche dell'ultimo arrivato Chris Smalling: "Cercavamo un calciatore esperto in difesa, vanta tante presenze con il Manchester United e ha le caratteristiche adatte per noi, aggiungerà qualità perché è rapido e aggressivo. Cosa gli ho detto per convincerlo? Ai giocatori piace la mia voce e la trovano suadente. Questo sembra risulti decisivo (ride, ndr). Questi colloqui passano attraverso la spiegazione del mio modo di giocare e come possono i giocatori diventare importanti per noi. Gli dobbiamo trasmettere i motivi della nostra scelta, tutto qua".