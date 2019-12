Roma, Fonseca: "Soddisfatto, serve sempre un buon atteggiamento"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato a Roma TV il match vinto oggi contro la SPAL: “

È soddisfatto?

“Sì, molto. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo meritato questa vittoria. Penso che non era giusto il risultato all’intervallo, perché la squadra ha fatto un buon primo tempo e abbiamo creato mote occasioni, giovando con intensità, velocità e aggressività, sbagliando i gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita. Era importante vincere oggi”.

Nella ripresa la Roma segna sempre più gol del primo tempo

“Penso che oggi non sia un caso. Ho detto ai ragazzi che dovevano continuare così, con questa intensità e questo atteggiamento. Quando giochiamo così è più facile fare gol e vincere”.

Fazio e Cetin hanno giocato bene?

“Sì, non abbiamo avuto grossi problemi in fase difensiva. Entrambi hanno fatto una buona partita”.

Cosa ha detto ai ragazzi dopo giovedì?

“A volte abbiamo bisogno di parlare alla squadra in un altro modo. In una partita possiamo vincere o perdere, ma penso che abbiamo sempre bisogno di un buon atteggiamento. Quando non è così naturalmente la squadra deve sentire le mie parole, che a volte non sono piacevoli”.

Il primo gennaio farete un allenamento aperto al pubblico al Tre Fontane

“Penso che i nostri tifosi meritino di essere vicini alla squadra, e il primo giorno dell’anno penso che sarà importante essere tutti noi della società e della squadra insieme ai tifosi. Mi aspetto che tutti i tifosi possano venire con noi e stare insieme quel giorno”.