© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La caccia della Roma al vice Dzeko è la priorità per il mercato di gennaio. Il giocatore che più piace a Paulo Fonseca è Dries Mertens, attaccante classe 1987 in scadenza con il Napoli. Stando però a quanto riportato da Tuttosport, la trattativa è tutt'altro che semplice nonostante la situazione contrattuale. A rendere la strada in salita, infatti, non sarebbe il costo del cartellino dell'ex PSV (circa 10 milioni di euro), bensì la richiesta economica del calciatore che punta ad un triennale da quattro milioni di euro, più un bonus alla firma da 5 milioni di euro per lui e 3 per l'agente.