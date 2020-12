Roma, Fonseca: "Solito calo di concentrazione ma contano i tre punti. Terzo posto meritato"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita che ha visto i giallorossi vittoriosi 2-1 sul Cagliari. Queste le sue dichiarazioni: "Sono soddisfatto, oggi l'importante era vincere dopo la brutta sconfitta di Bergamo. Credo che il risultato è bugiardo, abbiamo creato tante occasioni da gol e il vantaggio poteva essere molto più largo. Dopo il gol di Joao Pedro abbiamo avuto un altro momento di black-out, mi sono arrabbiato perchè so di allenare una squadra capace di essere concentrata per tutta la durata della partita. Non ci devono essere questi cali di concetrazione".

Sulla scelta di Cristante come centrale di difesa

"È stata una scelta di fiducia. Dovevo far riposare qualcuno e ho deciso di schierare Bryan in quella posizione perchè ci da un ottima fase di impostazione".

Su Pellegrini

"Aveva ancora fastidi alla caviglia e ho preferito lasciarlo in panchina. Ho a disposizione cambi all'altezza che sanno fare bene il loro lavoro, qualunque sia la posizione in campo":

Primo bilancio della stagione

"Sicuramente positivo, siamo in terza posizione, nessuno si aspettava questo rendimento. La squadra ha reagito bene ai momenti di difficotà e si merita questo piazzamento.