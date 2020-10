Roma, Fonseca: "Sono fiducioso per Smalling, al momento pensiamo solo a lui"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport è intervento il tecnico della Roma Paulo Fonseca dopo il successo di misura sul campo dell’Udinese: “Il gol di Pedro è un grande gol, il gol di un grande calciatore. Ma mi sono piaciuti soprattutto i tre punti che erano importanti. Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra con caratteristiche diverse dalle nostre, era importante vincere qui”.

Dovendo trovare un neo a questa serata?

“Dzeko sta bene, ha fiducia. Oggi è stato in difficoltà, ma penso che ritroverà presto il gol. Quando ci sono i tre punti io sicuramente sono soddisfatto, oggi abbiamo lasciato ripartire gli avversari in contropiede molte volte, penso che dobbiamo essere più aggressivi quando perdiamo la palla, oggi questo ci è mancato”.

Lei aspetta Smalling, ma non siete pochi per giocare a tre?

“In questo momento abbiamo solo questi tre, abbiamo Cristante che può giocare in quella posizione. Sicuramente abbiamo bisogno di qualcuno in quel ruolo, stiamo facendo di tutto per riportare a Roma Smalling e ci proveremo. Se abbiamo alternative? Adesso stiamo pensando solo a lui e abbiamo Cristante come alternativa in quel ruolo. Se sono fiducioso? Sì, lo sono”.

Oggi avete subito qualche tiro in più del solito.

“Sì dobbiamo lavorare su molte cose, penso che questa sia una squadra molto profonda, che gioca molto in contropiede. Penso che abbiamo controllato sempre bene in profondità”.

È contento dell’arrivo di Borja Mayoral?

“Sì molto, serviva un altro attaccante perché non potevano restare solo con Dzeko. Dzeko è molto importante per noi, presto ritroverà la miglior condizione fisica e tornerà a segnare”.

Sta pensando di tornare a quattro?

“No, in questo momento la squadra sta bene con la difesa a tre. Siamo pronti per giocare a quattro, ma in questo momento non ha senso cambiare”.