© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuove da casa Roma: Lorenzo Pellegrini è pronto per tornare. Il giocatore tornerà a disposizione già dalla gara di domenica prossima, spiega Il Messaggero. L'ultimo step medico sarà fatto in vista del Brescia ma il jolly giallorosso è pronto per tornare a disposizione di Paulo Fonseca. Oggi intanto riprenderà il lavoro a Trigoria, Gianluca Mancini è rientrato dalla Nazionale e sarà valutato in vista della sfida contro le Rondinelle.