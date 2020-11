Roma, Fonseca sorride: è la notte delle prime volte e Borja ritrova il gol

Nel giorno in cui si chiude l’OPA, la Roma torna a Trigoria per il primo allenamento di avvicinamento alla gara di domenica contro il Genoa, ultimo match prima della sosta per le nazionali che preoccupa Fonseca portandogli via 8 calciatori. Il tecnico, però, prima di preoccuparsi del break del campionato vuole chiudere questo tour de force da imbattuto. Ieri sera, in tal senso, ha inserito un’altro tassello nel puzzle battendo il Cluj e conquistando la vetta della classifica del gruppo A e chiudendo la terza partita consecutiva senza subire gol. Adesso già la prossima sfida sempre con i romeni potrebbe essere decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Anche il turn-over più moderato rispetto alle prime con Young Boys e Cska Sofia ha portato i suoi frutti. Gara ipotecata nel primo tempo con tre prime volte di questa stagione. Apre Mkhitaryan di testa, prosegue Ibanez e la chiude Borja Mayoral che fa il bis a pochi minuti dal triplice fischio. A proposito di prime volte, Fonseca nella ripresa, forte del triplo vantaggio, ha mandato in campo Milanese, giovane 2002 della Primavera di Alberto De Rossi. Pochi dopo il suo ingresso ha anche sfiorato il gol da fuori con il mancino a dimostrazione che la personalità non gli manca ed è suo l'assist per il 5-0 di Pedro. Da oggi, intanto, la testa è tutta al Genoa, una vittoria domenica e un eventuale successo in tribunale lunedì per l’udienza Diawara proietterebbero la Roma già in zona Champions, per tutti l’obiettivo dichiarato della stagione. Non ditelo a Pedro, però, per lui il bottino grosso resta lo Scudetto.