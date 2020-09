Roma, Fonseca sorride: "Felice del mercato e d'accordo col progetto basato sui giovani"

Durante l'odierna conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato anche del nuovo progetto giallorosso e delle ultime operazioni di mercato: "Il progetto giovani? Sono d'accordo. Stiamo provando a prendere giocatori giovani, ma abbiamo anche calciatori di esperienza in rosa. Possiamo fare un mix e ripeto, mi piace questo progetto. Il mercato? Non è un mercato facile ma insieme a Fienga e al presidente stiamo lavorando per trovare le migliori soluzioni. E' vero che ancora manca qualche giocatore e dobbiamo risolvere delle situazioni in uscita, ma sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo".

