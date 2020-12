Roma, Fonseca spera di recuperare Veretout: provino nella rifinitura odierna

Mancini e Smalling non saranno convocati per la sfida contro il Sassuolo, ma Fonseca spera di poter contare almeno su Jordan Veretout. Il centrocampista francese, uscito anzitempo domenica scorsa contro il Napoli per un problema al flessore, sosterrà nella rifinitura odierna un provino che scioglierà gli ultimi dubbi in merito a un suo impiego. Lo riporta Il Tempo.