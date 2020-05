Roma, Fonseca spinge sull’acceleratore: prima doppia seduta post Covid-19

Secondo giorno di allenamenti collettivi in casa Roma e Fonseca decide di spingere sull’acceleratore. Per oggi, infatti, è prevista la prima doppia seduta post Covid-19. L'appuntamento, come sempre, è stato a Trigoria intorno alle 10, ma poi la novità è rappresentata dal fatto che non appena finito il primo allenamento la squadra si è fermata all’interno del centro sportivo. Spogliatoi ancora inutilizzati con i calciatori che continuano a cambiarsi nelle stanze singole. Riutilizzati dopo due mesi, invece, anche i due ristoranti interni a Trigoria, ma con tavoli distanziati e assenza di buffet.

Intanto Fonseca inizia a provare la difesa a 3. Lo fatto subito ieri e continuerà anche nel pomeriggio di oggi. Dopo sei mesi di Serie A è rimasto affascinato da una variante tattica che gli permetterebbe di esser maggiormente coperto, ma senza rinunciare a poter schierare giocatori di maggior qualità.