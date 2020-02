Roma, Fonseca: "Squadra senza ambizione, serve un altro atteggiamento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro il Sassuolo, il tecnico della Roma Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "E' difficile da spiegare, molto difficile perché abbiamo giocato nel primo tempo, dopo l'intervallo la squadra è entrata con un altro atteggiamento ma ormai era troppo tardi. E' difficile spiegarlo dopo aver fatto una grande partita con la Lazio e non aver fatto niente in questa contro il Sassuolo. E' un problema mentale, di ambizione. La squadra che vuole vincere sempre, deve scendere in campo ogni gara con lo stesso atteggiamento, che sia Lazio o Sassuolo. Non è una questione tattica o tecnica ma di equilibrio mentale. Penso che oggi nel primo tempo non avevamo né equilibrio né ambizione. Sassuolo sottovalutato? Non voglio pensarlo ma dopo un 1° tempo del genere è facile pensarlo. Il Sassuolo non è la Lazio ma io l'avevo detto chiaramente, era una squadra pericolosa, io ero preoccupato ma noi non abbiamo giocato il primo tempo. Abbiamo lasciato troppo spazio tra la difesa e il centrocampo e abbiamo sbagliato le scelte individuali, sbagliando tutti i contrasti. Segnavano ad ogni attacco e penso che abbiamo perso equilibrio. Errori di Mancini? Mancini per me è un giocatore che ha sempre lo stesso atteggiamento, può sbagliare ma è un campione, oggi abbiamo sbagliato tutti, anche io. Quando parliamo di errori individuali, sono io il responsabile, dobbiamo lavorare in questo momento sulla difesa, sul contropiede avversario e questo è il principale problema".