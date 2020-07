Roma, Fonseca: "Stiamo bene ma anche la Fiorentina. Servirà la giusta ambizione"

vedi letture

Conferenza stampa della vigilia di Roma-Fiorentina per il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca. Ecco il pensiero del tecnico portoghese sulla condizione della sua squadra e sui viola attesi domani all'Olimpico: "La squadra sta in un buon momento, sia tatticamente che fisicamente. Dobbiamo continuare a crescere su tutti i livelli. E' importante dire che ora pensiamo solo al campionato. Dobbiamo mantenere la stessa ambizione. La squadra sta bene ha trovato fiducia con questo modulo. Dobbiamo far bene ora per arrivare alla partita con il Siviglia. La Fiorentina? E' in un ottimo momento. Non hanno perso le ultime 6 partite, hanno pareggiato con l’Inter e stanno molto bene. Sarà una partita diversa rispetto a quella dell'andata e molto difficile contro una squadra che sta molto bene. Kolarov e Bruno Peres stanchi? Domani possono giocare".