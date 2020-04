Roma, Fonseca studia la ripresa tra intoccabili e rotazioni scientifiche: ecco tutte le soluzioni

Se la stagione dovesse riprendere sarà un vero e proprio tour de force. Dodici partite di campionato alle quali la Roma dovrà aggiungerne almeno una in Europa League contro il Siviglia. Il resto dipenderà dalla lunghezza del cammino in coppa e dalle modalità varate dall’Uefa per la conclusione di quest'ultima. Fonseca non vuole farsi trovare impreparato e confinato in casa studia non solo i giocatori che potrebbero tornar comodi il prossimo anno alla sua squadra, ma anche e soprattutto le soluzioni di cui disporrà al rientro. Il portoghese, esclusi Zappacosta, Zaniolo e Pastore per i quali le condizioni sono tutte da verificare, disporrà di quasi tutto il gruppo. Un unicum nel corso della stagione se si pensa ai 50 infortuni, tra muscolari e traumatici, che hanno colpito i giallorossi.

INTOCCABILI - Si giocherà ogni tre giorni e per questo Fonseca avrà bisogno di tutti, ma alcuni giocatori più di altri saranno chiamati agli straordinari, riducendo al minimo le rotazioni. Stiamo parlando del portiere, Pau Lopez, che al netto di infortuni le giocherà tutte. Poi c’è la coppia di centrali composta da Smalling e Mancini, mentre in attacco il nome insostituibile è quello di Edin Dzeko.

ROTAZIONI - Questi saranno i punti cardine della formazione giallorossa, ai quali poi il tecnico portoghese dovrà abitare un turn over quasi scientifico per evitare di appesantire la squadra. A partire dalle fasce con le rotazioni tra Bruno Peres e Santon a destra e tra Kolarov e Spinazzola a sinistra. In mediana tre nomi per due posti con la possibilità di tenere sempre un giocatore a riposo. Qualora l’avversario lo permetta a Veretout, Diawara e Cristante sarà possibile aggiunge anche Villar. Il gioco delle coppie funziona anche sulla trequarti con Pellegrini-Mkhitaryan al centro, Under e Carles Perez a destra e Kluivert-Perotti a sinistra.

VARIABILI - Praticamente Fonseca può disporre di due squadre fino a fine stagione con 3 variabili che possono tornare decisamente utili e che combaciano con i giocatori fermi ai box. Il primo è Zappacosta che era già vicino al rientro prima dello stop forzato e ora si attende di capire solo la condizione atletica del calciatore che clinicamente è guarito. Per Zaniolo, invece, si dovrà aspettare qualche giorno in più. Il rientro in gruppo è previsto per giugno, a quel punto seguirà la riatletizzazione e potrebbe tornare a disposizione per le ultime gare del campionato e delle coppe europee. Infine Pastore fermo da fine novembre per un’edema osseo. Le sue condizioni sono ancora un’incognita, serviranno dei test in campo per capirne di più e dopo Pasqua probabilmente ci sarà maggiore chiarezza anche sulla ripresa degli allenamenti.