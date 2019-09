© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Altra analisi sui singoli durante la conferenza stampa di Paulo Fonseca, tecnico della Roma. L'elogio per l'ex di turno, Cristante, è esteso: "Prima di tutto perché è un giocatore intelligente e capisce cosa voglio. E' coraggioso per giocare questo tipo di calcio e nella sua posizione si gioca spesso sotto pressione. E' molto bravo difensivamente e apprezzo che sia forte nel momento in cui riceve il pallone, in più ha una buona gamba. E' uno dei giocatori più importanti per il suo equilibrio tattico".

