© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è tornato a parlare del match perso al Tardini domenica pomeriggioda Nyon: "Sono molto contento di come sono andate finora le cose. Peccato per la sconfitta di Parma che non ci voleva. Sono soddisfatto e ottimista per quel che riguarda il futuro. Non bisogna dimenticare che abbiamo iniziato un nuovo progetto e che ci vuole pazienza perché tutto funzioni come vorremmo. Stiamo lavorando al massimo. Io sono soddisfatto e ottimista per quel che riguarda il futuro. Non bisogna dimenticare che abbiamo iniziato un nuovo progetto e che ci vuole pazienza perché tutto funzioni come vorremmo. Stiamo lavorando al massimo. Dzeko in difficoltà? Il ritorno di Mkhitaryan lo può aiutare molto e la sosta in quest’ottica ci aiuterà a recuperare Henrikh".