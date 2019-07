Paulo Fonseca, allenatore della Roma, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, si è così espresso sul profilo di Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus nel mirino dei giallorossi: "Sono in piena e totale sintonia con quanto ha già detto Gianluca. Non voglio però parlare di calciatori che non sono qui presenti, se poi arriverà lo farò. Ma mi sembra più giusto parlare di chi c'è e non di operazioni che non sono concluse".