Roma, Fonseca su Kluivert: "Nel nostro sistema le sue qualità sono utili"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigilia di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca, attesa domani dall'esordio stagionale all'Olimpico contro il Basaksehir. Il tecnico giallorosso, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato tra le altre cose anche di Patrick Kluivert (in gol e tra i migliori in campo nell'ultima gara di campionato): "E' evidente che in questo modo di giocare le caratteristiche di Kluivert possono essere importanti - ha sottolineato Fonseca -. Con il Sassuolo ha fatto bene. Sicuramente la sua velocità può essere un'arma importante".

