Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby con la Roma, ha parlato anche di Justin Kluivert

"Sta migliorando rispetto all'ultima partita. Con questa situazione di Perotti e Zaniolo, Kluivert si è allenato pochi giorni e ha giocato novanta minuti. Dopo Genova era molto stanco. Per un giocatore infortunato per molto tempo non è facile giocare subito dopo. Contro la Juventus non ha fatto una buona partita, ho parlato con lui ma era stanco. Ora abbiamo recuperato bene. Domani vedremo un giocatore diverso".

