Roma, Fonseca su Mkhitaryan: "Migliora ma è un processo lento"

Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia della trasferta di Udine, Paulo Fonseca ha parlato anche delle condizioni di Henrikh Mkhitaryan. "Sta migliorando, è un processo lento. Dobbiamo aspettare più giorni per recuperarlo". Poi, sulla partita coi friulani. "Mi aspetto un gioco diverso rispetto alla gara con il Milan. Mi aspetto una squadra compatta e corta. E' difficile giocare quando non abbiamo spazio. Penso che con l'Udinese sarà difficile. Possiamo correre e lottare per ovviare a questo. Poi c'è la parte strategica per essere efficaci".