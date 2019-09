© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Atalanta soffermandosi su diversi singoli della rosa. Queste, in particolare, le parole sul portiere Pau Lopez: "E' evidente che quando lo abbiamo scelto abbiamo prestato attenzione alle sue caratteristiche. E' bravo a far partire l'azione da dietro e sono pochi a farlo come lui. E' molto equilibrato e ci sono anche altri aspetti importanti. La parata di Bologna è stata decisiva. Sono soddisfatto di lui come di Fuzato e Mirante che lavorano per avere le loro chances. Può avvalersi poi di uno dei migliori preparatori dei portieri al mondo. Pau sarà un portiere ancora migliore di quanto non lo sia già oggi".

Clicca qui per rileggere l'intervista integrale!