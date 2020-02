vedi letture

Roma, Fonseca su Pellegrini: "Capisca cosa ha sbagliato ma ha la mia fiducia"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa di Lorenzo Pellegrini e del suo momento. "Un allenatore deve sempre pensare a tutte le opzioni. Ho pensato sia a farlo riposare che a metterlo in campo per il riscatto. Lorenzo deve capire quel che non ha fatto bene e perché non lo ha fatto. Ci ho parlato per spiegarglielo, per fargli capire che non ha fatto bene. Prima cosa, deve capire questo. Poi devo farlo giocare: è importante che abbia la mia fiducia, sta lottando per cambiare le cose in modo positivo. Non è nascondendo i giocatori che possiamo aiutare loro e la squadra".