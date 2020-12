Roma, Fonseca sui giovani: "Non era facile giocare questa gara, ma hanno fatto bene"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo la sconfitta contro il CSKA Sofia ha parlato così ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulle prestazioni dei giovani in campo: "Non è facile per loro, per Milanese e Bamba, giocare una gara di questo genere. Ma hanno trovato il modo di fare bene e sono contento per la loro prestazione".