Roma, Fonseca sul Bologna: "Test eccellente. Sono in vetta e imbattuti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla in conferenza stampa della sfida al Bologna, non nascondendo una certa soddisfazione per il momento in cui la sfida ai felsinei arriva: "E' un test eccellente per misurare le nostre capacità. Sono in testa alla classifica e sono imbattuti. E' una squadra motivata e riflette il carattere del proprio mister. Siamo sempre pronti per questo genere di partite".

