Roma, Fonseca sul tempo libero: "Lo passo guardando giocatori interessanti per il futuro"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, intervistato dal portale portoghese SicNoticias.pt, racconta anche come utilizza il tanto libero che la crisi sanitaria gli sta concedendo in queste settimane: "In questo momento, devo essere sincero, ho molto più tempo da dedicare a mio figlio e a mia moglie che al calcio. Ovviamente sto leggendo, sto guardando anche dei giocatori che ci potrebbero interessare per il futuro".