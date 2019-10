Roma, Fonseca ti sbagli: si può crescere anche nelle emergenze

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma riparte dall’1-1 con il Gladbach e dalle polemiche nel finale per il rigore inesistente concesso da Collum ai tedeschi. Due punti persi che non aiutano la classifica di Europa League, ma soprattutto fanno male al morale per come sono maturati. La squadra giallorossa è in piena emergenza: con il Milan sarà assente anche Kluivert per squalifica al di là dei tanti infortunati. Proprio quest’ultimo fattore era stato oggetto di discussione nella conferenza stampa pre Europa League con Fonseca che aveva chiaramente detto come non fosse possibile crescere con così tanti infortuni. Un errore mediatico e di valutazione perché la squadra vista giovedì ha regalato spunti interessanti per il futuro.

SOLUZIONI - D’altronde dalle emergenze possono nascere situazioni riutilizzabili in futuro e nella Capitale l’esempio lampante è dato dal caso Totti trasformato in attaccante da Spalletti vista la moria di centravanti in quel momento. Il tecnico portoghese come 13 anni fa può prendere spunto dalla sfida con il Gladbach. Mancini viene schierato mediano al fianco di Veretout facendo una buona partita in un ruolo mai provato prima. Ha la gamba e la precisione per poterlo fare. Lo stesso centrocampista francese è stato tra i migliori in campo dettando i tempi di gioco e con il passare del tempo si sta sempre più calando nella realtà di Fonseca. Non è un caso che nelle 76 presenze in Serie A non ce ne sia neanche una da subentrato, ma tutte da titolare. Infine c’è Zaniolo che ha scacciato le critiche con un gol da centravanti vero. L’ex Shakhtar ora dovrà lavorarci per trasformarlo, all'occorrenza, in un vice Dzeko perché è l’unico che per caratteristiche fisiche e tattiche può avvicinarsi di più al bosniaco. Insomma, sicuramente la crescita visti i tanti infortuni procede più lenta, ma non è vero che non possa esserci.