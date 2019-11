© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha analizzato così la vittoria per 2-1 contro il Napoli ai microfoni di Roma Tv: "Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo fatto un gol e sbagliato un rigore. Dopodiché abbiamo smesso di pressare e perso aggressività, subendo la reazione del Napoli. Nell'intervallo, abbiamo cominciato a pressare più alto e così abbiamo controllato il secondo tempo".

Molti giocatori si sono adattati in ruoli diversi, come Mancini o Santon.

"Vero, molto importante. La cosa fondamentale è l'atteggiamento della squadra, sono tutti disponibili a lottare per un unico obiettivo. Anche Pastore ha fatto una gran partita difensivamente".

Che prospettive ha questa Roma?

"Devo essere equilibrato. Non abbiamo vinto ancora nulla, bisogna pensare solo alla prossima partita".