Roma, Fonseca: "Tornare in Portogallo? Non fa parte dei miei progetti"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni della televisione portoghese Sport TV:. L'allenatore giallorosso ha parlato della possibilità di tornare in patria: "Non fa parte dei miei prossimi progetti futuri un ritorno in Portogallo. Sono stato molto felice all’estero e sinceramente sento che posso continuare a crescere più altri campionati che in quello portoghese".