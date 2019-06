Roma, Fonseca trattiene Fazio: fondamentale per la sua idea di gioco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante una stagione lontana dai livelli passati, Federico Fazio vestirà la maglia giallorossa anche l'anno prossimo. Il nuovo tecnico della Roma Paulo Fonseca, infatti, ha bisogno della sua capacità di impostare il gioco dalle retrovie per sviluppare l'idea di calcio che ha in testa. Lo riporta Il Messaggero, che non sembra quindi aver alcun dubbio circa la permanenza nella capitale dell'ex Tottenham.