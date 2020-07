Roma, Fonseca: "Turnover con l'Udinese? Ho pensato al Napoli ma mi fido dei miei ragazzi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato anche del turnover visto con l'Udinese. Otto giocatori cambiati rispetto alla gara precedente ed un ko interno che non ha fatto piacere ai tifosi:

"Ho cambiato con dei giocatori della Roma, non ho messo giocatori che non hanno mai giocato. Ho fiducia in tutti loro. Come ho detto, l'allenatore non può pensare solo alla partita successiva, come ho spiegato ho pensato al Napoli. Ma ho cambiato perché ho fiducia in tutti".

