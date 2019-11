Roma, Fonseca: "Under e Cetin hanno grande futuro. Devono migliorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Istanbul Basaksehir, ha parlato anche di Under e Cetin: "Sono due giocatori con un grande futuro. Sono giovani e devono lavorare per migliorare. Crediamo molto in loro. Cosa gli mancava? Sono dei segreti questi di cui non voglio parlare. In generale devono imparare molte cose".

