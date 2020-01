© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato di Cengiz Under, calciatore alle prese con un girone d'andata piuttosto complicato: "Io in questo momento non penso a perdere nessuno dei nostri giocatori. Under fa parte della squadra. Possono giocare in undici e Zaniolo sta in un buon momento. Under deve lavorare per sfruttare l'occasione e giocare".

