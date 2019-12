© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna indiscrezione di formazione, ma Paulo Fonseca ha voluto tranquillizzare i tifosi sulle condizioni di Edin Dzeko. La prima domanda della conferenza stampa pre-Inter, infatti, è stata proprio relativa alle condizioni del centravanti bosniaco: "Si è allenato oggi con noi - ha detto il tecnico portoghese - mentre negli altri giorni no. Oggi ha fatto la seduta insieme ed è pronto per giocare". Discorso diverso per Justin Kluivert: il giovane olandese salterà infatti la gara di domani sera.