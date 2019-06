Roma-Fonseca, via libera Shakhtar. Ma il portoghese chiede garanzie

© foto di Federico Gaetano

Lo Shakhtar Donetsk è pronto a liberare Paulo Fonseca. Il club ucraino non è intenzionato a chiedere i cinque milioni di euro presenti nel contratto del manager portoghese: un gesto di riconoscenza nei confronti di un tecnico che in questi anni ha dato tanto alla società di patron Akhmetov e che a Roma potrebbe avere la grande opportunità di imporsi come allenatore di successo.

Che progetto sarà? E' però lo stesso Fonseca, scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, a chiedere garanzie alla Roma sul progetto tecnico che la società giallorossa è intenzionata a portare avanti. L'allenatore portoghese vuole rassicurazioni dalla società sulla costruzione di una squadra competitiva.

Pochi problemi invece per ciò che riguarda il contratto: la Roma è pronta a garantirgli un triennale da 2.5 milioni di euro a stagione più bonus.