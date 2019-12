Roma, Fonseca: "Vincere l'Europa League? Impossibile così"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Wolfsberger: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo, che era la qualificazione, ma non abbiamo fatto una buona partita. Era importante vincere, ma non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. Pensavamo fosse vinta già in partenza. Abbiamo sbagliato molto, è stato difficile perché abbiamo fatto circolare male il pallone. In questo modo è normale non attaccare come vogliamo, non sono soddisfatto della prestazione. Non è facile per me accettare questo risultato, il Wolfsberger ha fatto una bella prestazione, senza pressione. Dobbiamo saper gestire il ritmo della partita, quando abbiamo inserito Pellegrini e Zaniolo abbiamo fatto meglio. Ma nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni, quando sbagli molto è normale che l'altra squadra possa creare pericoli in contropiede. Loro aspettavano che la palla fosse giocata nel corridoio, non è stato possibile uscire dalla prima pressione".

Sulle possibilità di vincere l'Europa League, il portoghese ha le idee piustto chiare: "Non con questo atteggiamento, così è difficile. Ma adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, che sarà molto difficile. Il sorteggio? Sarebbe difficile scegliere, ci sono tante squadre forti, non ho preferenze. In Italia è molto difficile vincere le partite, la SPAL è una squadra molto organizzata difensivamente. Ogni partita ha una storia diversa".