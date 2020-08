Roma, Fonseca: "Vittoria che non cambia nulla, dobbiamo pensare al Siviglia"

Dopo la vittoria conquistata in casa della Juventus, Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Roma Tv: "Questa vittoria non cambia niente, dobbiamo pensare al Siviglia”.

La vittoria a Torino mancava da tanto

“Ho sempre detto ai ragazzi che sono una squadra ambiziosa e deve sempre giocare vincere, non conta il momento o il tipo di partita. Una squadra ambiziosa deve sempre lottare per vincere. Oggi lo abbiamo fatto. Le due squadre hanno cambiato molto ma abbiamo fatto una bella partita”.

La squadra ha ribaltato uno svantaggio, non è facile in casa della Juventus

“I ragazzi sono molto aggressivi quando perdono palla. Siamo andati sotto e non era facile, ma la squadra è aggressiva e ambiziosa in ogni momento”.

Quanto è importante Villar in fase di costruzione?

“Villar è giovane, non possiamo dimenticare che pochi mesi a giocava nella seconda divisione spagnola. Si sta adattando al calcio italiano, crediamo molto in lui, è un giocatore del futuro della Roma. Mi piace molto la sua partita, è giovane ma coraggioso”.

Questa partita le fa cambiare alcune idee in vista del Siviglia?

“Fa sempre piacere vedere che giocatori quando giocano fanno bene. Devo dire che ho qualche dubbio per la gara col Siviglia, dobbiamo vedere come stanno Pellegrini, Zaniolo e altri e poi decidiamo”.



Ha dei rimpianti per questo campionato?

“Sicuramente sì, si può sempre migliorare. Se abbiamo continuità possiamo migliorare la qualità di questa squadra”, le sue parole riprese da vocegiallossa.it.